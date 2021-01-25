Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki deprem konutlarını havadan inceledi

24 Ocak 2020 Elazığ depreminin üzerinden tam bir yıl geçti.

Bu bir yıl süresinde bölge halkının yaralarını sarmak için ilk günden itibaren çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda evlerini kaybeden Elazığlılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 20 bin konut inşası için harekete geçti.

Bakanlık tarafından 8 bin konutun inşası tamamlandı.

Bugün tamamlanan konutlardan 5 bin 500 tanesinin anahtar teslimi gerçekleştirilecek.

HELİKOPTERDEN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da depremin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı.