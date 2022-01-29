Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gaz sıkıntımız yok

Açılış öncesinde vatandaşlara seslenen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına değindi.

Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı videolarla gündeme gelmeye çalışan Kılıçdaroğlu'na, "Saat 22.00'de ben televizyona çıkacağım, kendine göre taktik yapıyor. Bir Youtube'u var, güya cumhurbaşkanını susturacak. Seviyesine inme diyorsunuz, seviyesi yok ki seviyesine inelim" sözleriyle yüklendi.

"Doğal gaz sıkıntımız yok"

"İran doğal gazına dair konuşan Erdoğan, "Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz"

"Bir afetin bir felaketin ardından sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde altyapısıyla üstyapısıyla yapacağız dedik ve bitirdik. Bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Burada yerini alacak Dereli'nin sakinlerine huzurlu bir gelecek diliyorum. Rabbim bizleri benzer felaketlerden muhafaza eylesin. Burada güzel bir çalışma yapıldı."

"Yıkılan binalarımızı alt yapılarına kadar yeniden ayağa kaldırdık"

"O günü unutmamız mümkün değil. 15 kardeşimiz hayatını kaybetti. Aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bölgelerde değişik felaketleri art arda yaşadık. Her yerde yıkılan binalarımızı alt yapılarına kadar yeniden ayağa kaldırdık. Doğankent'te de verdiğimiz sözü tuttuk. Biz inşa ve ihya için varız."