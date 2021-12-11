Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenformasyon küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit '21) video mesaj gönderdi.

Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu önemli zirvenin hayata geçirilmesine vesile olan İletişim Başkanlığını ve destek veren paydaşları tebrik etti.

Kamu ve özel sektörden, üniversitelerden, sivil toplumdan, medyadan uzmanları ve liderleri bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin, kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını kaydeden Erdoğan, zirveye katkı sunacak katılımcılara da teşekkür etti.

"Stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi gün geçtikçe artıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı, dijitalleşmenin sosyal ve beşeri hayatı derinden etkilediği bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de gün geçtikçe artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden, insanımızı, özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz."