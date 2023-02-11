Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diayrbakır'da açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;





Bu deprem 1999 depreminden 3 kat daha yıkıcı.

Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun kanıtıdır. Ülkemizin yaşadığı depremin büyüklüğü konusunda tüm dünyada hemfikirdir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem 500 kilometrelik bir alanda yol açmıştır. Depremin yıkıma yol açtığı bölge 13 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor.

Karayollarını ve demiryollarını ince bir tel gibi büküp bırakması depremin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle daha az can kaybına yol açtı.

Şu ana kadar deprem bölgesindeki toplam 21 bin 43'e yükselmiştir.

Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz.

Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz.

Bazı odaklar ahlaksızca, edepsizce birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bunlar saldırı peşinde. Bugüne kadar birçok deprem, sel felaketlerini nasıl halletmiş isek bugün de halletme gücüne sahibiz.

Üniversiteler Tatil Edildi

Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tüm KYK yurtlarını depremzedeler için misafirhane olarak kullanacağız.

Askerlerin Celpleri Ertelendi

13 binin üzerindeki askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına kadar ertelendi.