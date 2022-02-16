Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet'in yüzüncü yılında aya sert iniş gerçekleştireceğiz

Erdoğan, BAE ziyareti kapsamında Dubai Expo'da gençlerle bir araya geldi. Konuşmasına, BAE'nin geleceği olan gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Erdoğan, nerede olursa olsun, gençlerle bir araya gelişlerinde, her sohbetlerinde İslam dünyasının geleceğine dair umutlarının arttığını söyledi.

Konuşmasında,Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na geniş yer ayıran Erdoğan, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet'in 100'üncü yılında aya sert iniş gerçekleştireceğiz"

"Özellikle uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanlarında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyorum. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Milli Uzay Programımızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizle aya sert iniş gerçekleştireceğiz."

Uzay programları konusunda iş birliği mesajı

"Uzay programımızı açıkladığımız günlerde BAE de 'Umut' olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmişti. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amiri'nin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi, dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki birinci yılını tamamlayan 'Umut', esasen hepimizin umudunu temsil ediyor."

"Kader, gayrete aşıktır"

"Bu çerçevede uzay, teknoloji, startup şirketleri ve bilimsel iş birliği gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı hızla geliştirmeliyiz. Uzay ajanslarımızın da önümüzdeki dönemde etkin iş birliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır. Hep söylediğimiz bir söz var, 'kader, gayrete aşıktır'. Bilim, ilim, hikmet ve idrak için önce inanç, sonra da gayret gerekir. Hayallerimizi ve hedeflerimizi ancak bu şekilde gerçeğe dönüştürebiliriz. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde ben bu inancı, bu azmi ve bu gayreti görüyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun.