Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin soruları yanıtladı

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam ediyor. Erdoğan, Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kovid-19 süreci

"Bu süreç içerisinde de ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik olmadığı gibi evde de çalışmalarımı, uluslararası, ulusal, hepsini yürüttüm."

Aşı vurgusu

"Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum."

Emine Erdoğan'ın sağlık durumu

"Henüz eşim atlatmadı, tedbirler devam ediyor. Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor. Eşim beni yalnız bırakmaz."

Elektrik fiyatları hakkında açıklamalar

"Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık uygulamaya da devam ediyoruz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.''