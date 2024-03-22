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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Tüm Çankırı'yı selamlıyorum. Bugün Çankırı bir başka. Epeydir Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yarenler de bizi özlemiş. Aşkınız için sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum."

Ayrıntılar geliyor...

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