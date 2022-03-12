Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Antalya Diplomasi Forumu"nun ikinci gününde temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda Erdoğan, Bulgaristan Babaşakanı Kiril Petkov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Bosna Hersek heyetiyle görüşme

Erdoğan, ayrıca, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile de görüştü.

Görüşme, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.