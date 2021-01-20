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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulamaları BiP ve Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Hayırlı sabahlar kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti il kongreleri mesaimize devam ediyoruz. Bugün salgın önlemlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Yalova il kongrelerimize bu kez Ankara'dan, öğleden sonra saat 13.30'da canlı bağlantı ile katılacağım. Akşam 18.00'de de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödül Töreni'nde olacağım. Gününüzün güzel geçmesini Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla..." 

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