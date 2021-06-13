Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü.

Basına kapalı görüşme 20 dakika sürdü.

Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve NATO çerçevesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun görüşme trafiğine ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile devam edecek.