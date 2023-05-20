Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kazanırsak millet kazanır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Depremden 2 gün sonra başlayan Kahramanmaraş ziyaretlerimizin en sonuncusunu biliyorsunuz bayramın ikinci günü buradaydık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

"Seçimden önce Bay Bay Kemal, seçimden sonra vah vah Kemal"

"Bakanlarımızı, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı ve gönüllerimizi deprem bölgesine seferber ettik. Şu ana kadar deprem bölgesindeki görevli sayımız 650 bini buldu. Deprem bölgesindeki tüm ihtiyaçları karşılayacak mekanizmalar kurduk. Bakın bir hanım kardeşimiz ne yazmış 'Paradan altı sıfır sen attın, sandıkta altı sıfır biz atacağız', bir tanesi de 'Yapılan iyilikti gözümüzde, haram ettiler şehrimize', 'Yedi düvel gelseniz de bir araya yedirmeyiz reisi ne dış güce ne PKK'ya'. Evet. Kahramanmaraş patladı. Yüzde 72 ile Büyükşehirler arasında birinci oldu. İkinci turda ben inanıyorum ki Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak. Bir genç kızımız da ne yazmış 'Aşkına hudut çizilmiyor' yazmış. Kardeşlerim kendi şehirlerinde kalan yaklaşık 3 milyon kardeşimize geçtiğimiz 900 bini aşkın çadırda barınma ihtiyacı sağladık. Kendimize bir hedef kurduk. 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin konut yaparak deprem şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Bak genç ne yazmış 'Seçimden önce Bay Bay, seçimden sonra Vah Vah Kemal' yazıyor. Devletin tüm imkanlarını bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık. Ağır hasarlı binaları kaldırıp onların yerlerini de temiziledik. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerlerde hemen temelleri attık. Şu anda deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı."

Miting alanında 70 bin kişi

"Demin bilgi aldım. Yollar hariç şu andaki katılım sayısının 70 bin olduğu bilgisi geldi. İnşallah verdiğimiz sözleri yerine getirerek sizlere mahcup olmayacağız. Önümüzdeki süreci de aynı şekilde devam ettireceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde Kahramanmaraş olarak şahsıma verdiğiniz yüzde 72'yi bulan destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milli iradenin gücüne sahip çıkarak sandığa giden Kahramanmaraş'ın yiğit evlatlarına teşekkür ediyorum. Mecliste Cumhur İttifakı olarak 322 ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 2 milyon 539 bin fark atmamıza rağmen ikinci tura kaldı. Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta da sandığa gideceğini ve tercihini çok daha yüksek oranla bizden yana yapacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı destanını sizinle birlikte yazacak, deprem sonrası Kahramanmaraş'ın yükselişini sizinle gerçekleştireceğiz."

"Kalp yaparak, bahar şarkıları söyleyen diller hakarete tehdide döndü"

"Biz ülkemizi güçlendirme, deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırma çalışmaları yürütürken birileri buralarda turistik gezi yapıp, resim çektirip gidiyordu. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sandıktaki tercihleri de tabi olarak bu tabloya uygun gerçekleşti. Daha seçim gecesinden başlayarak kalp yaparak, bahar şarkıları söyleyen diller hakarete ve tehdide döndü. Bu Bay bay Kemal Kandil'den talimat almıyor mu? Onlarla birlikte yürümedi. Benim Kahraman kardeşlerim bu teröristlerle beraber olanlara oy verir mi? Öyleyse inanıyorum ki 28 Mayıs'ta sizler hakikaten Bay Bay Kemal'e, Vah vah Kemal diyeceksiniz."

"'Kapıları kıracağız, cezaevlerini açacağız' yok öyle bir şey!"

"Yalan ve iftira siyasetiyle iktidar olamayınca hüsrana uğrarlardı. Her seçimde yaşadıkları hezimeti 14 Mayıs'ta da yaşadılar. Bu defa depremzede kardeşlerimize kinlerini yönelterek alçaklıkta yeni bir sayfa açtılar. Bu kin ve nefret hezeyanından payına düşeni aldı. Aman Allah'ım neler söylediler. Sizlerin huzurunda edebimin tekrar edemeyeceği söylemlerle saldırıda bulundular. Çadırları toplamaya, hizmet veren araçları geri çekmeye kadar yapmadıkları terbiyesizlik bırakmadılar. On binlerce kardeşimizin ölümüne sebep olan terör örgütlerine kucaklarını sonuna kadar açtılar. Selo'yu eğer serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz' diyor Bay bay kemal. Kim bu Selo, terörist. 51 kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne sebep olan terörist. Erdoğan kardeşiniz yola devam ediyorsa adalet neyi gerektiriyorsa o olur. Bu teröristleri biz kapıları kıracağız, cezaevlerini açacağız' yok öyle bir şey. Adalet neyi gerektiriyorsa o. Bu şehirlerimizin ayağa kalkma gayretlerini umursamadılar. Elbette biz hiçbir depremzedemizi bunların inisiyatifine bırakacak değiliz."

"CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendine yeni bir maske hazırlamış"

"CHP Genel Başkanı 28 Mayıs için kendine yeni bir maske hazırlamış. Milletimiz onun ve CHP Genel Merkezi'nden yönettiği troll ordusunun ülkeyi peşkeş çekmek için olduğunu gördü. Bay bay Kemal kimlerle kol kola terör örgütleriyle, parlamentodaki maalesef uzantıyla. Asla kardeşlerim rehavete kapılmıyoruz. Zafer sarhoşluğu içerisine girmiyoruz. İkinci turda hiçbir vatandaşımızın fire vermesini istemiyoruz. CHP Genel Başkanının aylardır oynadığı oyunun artık bittiğini gören vatandaşlarımızın tercihini bir kez daha gözden geçirmesini umuyoruz. Öyleyse ahdimizi gelin şöyle bir yenileyelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Kahramanmaraş, Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla."