Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biriz, beraberiz, büyüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"1200 belediyesiyle aile haline gelen birliğimiz kendi alanında önde gelen yapılar arasındadır. Dost ve kardeş belediyelerin işbirliğini geliştirmesine vesile olmaktadır. Birliğimizin kökleri Türk Konseyi'ne dayanıyor. Konsey İstanbul'daki zirvesinde aldığı kararla Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Türk Dünyası 2040 vizyon belgesi de teşkilata ilişkin önemli adım oldu.

Binali Yıldırım Bey'in yer aldığı Aksakallılar heyetini maziden atiye köprü olarak görüyorum. 30 ülke ve bölgeden yerel yönetimin temsil edildiği belediyeler birliğinin kuşatıcı yapısı önemlidir. Karşımızda aradan geçen onca zamana rağmen ortak tarih ve kültür bilinciyle yeniden bir araya gelen devletler gerçeği var. Bu tablo hepimizi çok daha parlak geleceğin beklediğine işaret ediyor.