AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.

ÇOCUKLARA TABLET HEDİYE ETTİ

Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

İLK İFTARINI ŞEHİT AİLELERİYLE YAPMIŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda ilk iftarını şehit aileleriyle açmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul'da duraklarda insan seli
Seyahat kısıtlamasında 'özel araç' detayı
Gazeteci Erciş'ten CHP'li Faik Öztrak'a zor soru!
Sevinçleri kursaklarında kalacak!
CHP'li başkanın oruçla imtihanı!
İnkâr ettiği vakfın arazisini satışa çıkardı
Van Gölü'ne oy yağmuru