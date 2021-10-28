Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ismini 98 yıl önce Ankara'ya verilen unvan olarak belirledikleri Başkent Millet Bahçesi'nin ülkeye, Ankara'ya ve Ankaralılara hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Mücadele'nin karargahı, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz'un gazi şehri Ankara'ya ancak böyle bir eser yakışırdı. Yıldırım Beyazıt'ın, Hacı Bayram Veli'nin, Hüseyin Gazi'nin, Ali Semerkandi'nin, nice gönül sultanının, seğmenlerin, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına erken bir armağan olarak gördükleri eserin Ankara'nın merkezine değer katacağını, şehircilik kültürünü, tabiat ve çevre anlayışını yaşatacak örnek bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Melike Hatun Camisi'nden başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar uzanacak dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi, toplam 700 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binaları ile Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan Başkent Millet Bahçe'miz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir.

Millet bahçemizde, içinde binlerce kitap olan bir millet kıraathanesi olacak. Buraya gelen evlatlarımız yeşillikler arasında, ağaçların ve çiçeklerin kokusu içinde, kuş sesleri eşliğinde ders çalışıp, kitaplarını okuyabilecekler. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik, çayırları, spor sahaları, oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet parkı gibi bölümler de millet bahçemizin içinde yer alıyor.

Ayrıca yine bu bölgede içinde 5 bin kişilik konferans salonu ile sergi alanlarının da olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi alanlarla Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık."

Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nin rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahip olacağını dile getirdi.

Projede 6 duraklı tramvay hattı da yer alacak

Altı duraklı bir tramvay hattı sayesinde vatandaşların araçlarını park ettikten sonra millet bahçesi içinde rahatça dolaşabileceklerini anlatan Erdoğan, özel günleri ve bayram törenlerini de millet bahçesi içindeki alanda hep birlikte gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Amaçlarının Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürünün en güzel örneklerini burada ihya etmek, yaşatmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Millet bahçeleri projelerimizi insanı merkeze alan medeniyetimizin bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her millet bahçemiz Türkiye’nin dört bir yanında şehirlerimizin en değerli alanlarının vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğu bir mekan olarak tasarlanıp hazırlanmaktadır. Başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladığımız Ankara'mızın tam merkezinde yer alan bu simge mekanı da aynı anlayışla ülkemize kazandırdık. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin neşeli kahkahalarıyla çınlayan yediden yetmişe tüm Ankaralılar ve başkentimize gelen misafirleri buluşturan yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır."

Başkent Millet Bahçesi'ni Ankara'ya kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, TOKİ'ye, mimarlara, mühendislere, işçilere teşekkür eden Erdoğan, aynı şekilde millet bahçesinin bakımına, temizliğine ve güvenliğine katkıda bulunan Altındağ Belediyesini de kutladı.

Açılış töreninin ardından dört gün boyunca millet bahçesinin konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma ve ok atma yarışmaları gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşeceğini söyleyen Erdoğan, Ankaralıları havaların iyi gittiği bu günlerde millet bahçesinin keyfini çıkarmaya davet etti.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ankara'yı dünya başkentleri arasında hak ettiği yere ulaştırmak için çok önemli yatırımlarla donattıklarını dile getiren Erdoğan, "Burası artık sadece bir başkent değil. Aynı zamanda Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. İnşallah 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri de Ankara olacaktır. Ankara'dan yükselen iklim dostu kalkınma güneşi ülkemizin 81 vilayetini kuşatacaktır."

Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, son seçimlerde 81 şehre 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma sözü verdiklerini anımsattı.

Bu çerçevede şehirlerin yeşil dönüşümü için projelendirdikleri 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçesinin 111'ini vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Diğer millet bahçelerimizde çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimizde söz verdiğimizden daha fazla millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız. Başkent Millet Bahçemiz ile Ankara'ya vatandaşlarımızın içerisinde hoşça vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 millet bahçesi yapıyoruz. Şehir kültürümüzün ve insanımızın hayat kalitesini yükseltmenin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız veriyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizde inşa ettiğimiz 1,1 milyon adet sosyal konutla beraber toplamda 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Dünyada başka bir örneği olmayan bu büyük hamle kapsamında yatırım değeri 200 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Ankara'da da 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanında 91 bin konutu deprem dönüşüm çalışmaları ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik 12 bin 500 sosyal konutun inşası sürüyor."

"Başkenti kültür, tarih ve tabiat koridoruyla kuşatmış olacağız"

Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla 44 ildeki 79 tarihi meydanı yeniden düzenlediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında özellikle Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Erzurum Hacı Cuma bölgesi, Afyonkarahisar Mısri ve İmaret Camii, Kayseri Kaleiçi mevkii, Yozgat merkez Çapanoğlu Camii, Kastamonu merkez Nasrullah Camii, Niğde merkez Kale, Muş, Bursa, Kütahya ve Sinop yenileme projeleri de var. Birbirinden güzel ve sağlam kamu binalarıyla, cephe yenileme çalışmalarıyla, sokakları sağlıklı hale getirmeye dönük projelerle şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz. Özellikle eski Ankara adıyla andığımız Altındağ'da tarihe ve kültüre önem verdiğimiz, bunları ön plana çıkartan çok önemli yenileme projelerini hayata geçiriyoruz. Bunun için Ankara Kalesi'nden başlayıp eski belediye binasının bulunduğu yere kadar uzanan kapsamlı bir plan hazırladık. Hamamarkası bölgesindeki konakların restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Ankara'nın tarihini, kültürünü ve medeniyet değerlerini yeniden gün yüzüne çıkartan bu projeleri, Atatürk Orman Çiftliği'nden buraya kadar uzanan bir millet bahçesi zinciriyle tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece başkentimizin merkezini kilometrelerce uzunluktaki bir kültür, tarih ve tabiat koridoruyla kuşatmış olacağız."

"Ankara şanına yakışır bir görünüme kavuşacak"

"Durmak yok yola devam" sözünü boşuna söylemediklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil, İmrahor Millet Bahçesi'nden başlayarak Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içerisine alan yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz. Başkentimizin en önemli koruma ve yaşatma projelerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki çalışmalar da hızla sürüyor. Ankara'nın merkezinde özgün mimarisi, havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla yemyeşil bir alanı kuruyoruz. Cumhuriyetin ilk dönem mimarisinin yadigarı yapıları yüksek teknolojisiyle, enerji verimli, yalıtımlı, sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle aslına uygun şekilde restore ediyoruz. İnşallah tüm bu çalışmalarla Ankara şanına yakışır bir görünüme kavuşacaktır."

"Dünyanın en önemli kültür merkezi olacak"

Erdoğan, yarın İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin en önemli eserlerinden biri olan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklarını anımsatarak, "Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanında da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir anlaşmayla Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. İnşallah ülkemizi yeşil kalkınma devrimiyle 2053 vizyonuna hazırlamaya şimdiden başlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, geçen 19 yılda ülkeyi her karış toprağıyla geliştirmek ve güzelleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Bu döneme Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5-10 katı eser ve hizmeti sığdırmaya başardıklarını belirten Erdoğan, demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adımın Türkiye'yi güçlendirdiğini, milletin refahını artırdığını vurguladı.

Türkiye'nin iç ve dış vesayetin zincirinden kurtulup kendi rotasını belirledikçe, milli iradenin üstünlüğünü kökleştirdikçe, imkanlarını genişlettikçe önüne çıkartılan engellerin çapının büyümeye başladığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildir. Üstelik salgın krizi ve ardından yaşanan üretim tedarik sıkıntısı kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını da ortaya çıkarmıştır. Bunun için biz, bir yandan ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını korumak için mücadele ederken diğer yandan da bizi 2023 hedeflerimize taşıyacak adımlara hız verdik.

Özellikle şu anda ana muhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar, biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu anda Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, alamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var Hakkı söylemez. Onun için biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz."

"Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler olmadı"

Türkiye olarak Milli Mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımı başarıya ulaştırmaya çok az kaldığını aktaran Erdoğan, "Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak nasıl bugünlere geldiysek içeride ve dışarıda sergilenen sinsi oyunları da milletimizle birlikte boşa çıkartacağız." dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerini devreye soktular olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler olmadı. Darbe denediler olmadı. Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sahaya sürdüler. Ülkemize karşı yükselen çirkin seslerin, içerideki bazı kesimler eliyle çıkartılan kuru gürültünün sebebi işte budur. Sadece hukuk ve ahlak değil aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Hep söylediğim gibi yine başaramayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte hep birlikte bedel ödendiğini ve sıkıntılar çekildiğini anlatan Erdoğan, her siyasi engeli aşmanın, her ekonomik atağın önünü kesmenin, her saldırıyı savuşturmanın ülkeye ve millete bir maliyeti olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Nasıl terörle mücadelede, darbe girişimlerinde şehitler ve gaziler verme pahasına istiklalimize sahip çıktıysak, bu süreçte de sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, sorunun, üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun az kaldı. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha yol aldığımızda bizi bekleyen aydınlık geleceğe hep birlikte kavuşacağız. Hiçbir bedelin onurumuzdan, haysiyetimizden, evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye mirasından daha önemli olmadığı inancıyla bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Şu anda karşımda bulunan topluluk nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nin ülkeye ve Ankaralılara hayırlı olmasını diledi, emeği geçenleri tebrik etti.