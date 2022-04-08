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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakla kalmadık aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

"Ecdadın kalem kılıçtan keskindir sözü okuma ve yazmaya verdiği önemi işaret eder. Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı geride bırakmakla kalmadık aynı zamanda kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık."

"Uzunca süre devam eden Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarındaki yoksulluklar, eksikliklerle ilgili değil; asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, konuşmalarına takılıp kalanlar milletimizin aklıselim, kalbiselim gibi asıl mirasına sırt dönmüştür." 

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