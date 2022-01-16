Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gidiyor

Arnavutluk'ta 2019 yılında meydana gelen depremin yaraları, Türkiye'nin yardım eliyle sarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremzedeler için 522 konut yapıldı.

TOKİ tarafından Arnavutluk’un Laç şehrinde inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Yeni anlaşmalara imza atılacak

Bu yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk’a yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Edi Rama ile bir araya gelecek.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkiler ile Balkan coğrafyasındaki gelişmeler görüşülecek.

Yakın iş birliği kapsamında yeni anlaşmalara imza atılacak.

Ethem Bey Camii’nin resmi açılışı yapılacak

Erdoğan, restorasyonu tamamlanan başkent Tiran'daki Ethem Bey Camii’nin resmi açılışını da yapacak.

Yapımı 1821 yılında tamamlanan Ethem Bey Camii, Osmanlı Dönemi’nin Arnavutluk’taki en önemli eserlerinden biri. TİKA, başkent Tiran’ın sembolü caminin restorasyonuna 2018’de başladı. 3 yıl süren çalışmalar sonrasında Ethem Bey Camii yeniden ibadeti açıldı.

Arnavutluk Meclisi’ne seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ziyaret kapsamında Arnavutluk Meclisi’ne seslenmesi de bekleniyor.