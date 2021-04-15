Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Sözleşmesinin detaylarını açıkladı

Dün gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlanacak yeni sözleşmeye dair ipuçları verdi.

Kadına şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesi için mücadeleyi öngören ve 8 yıldır uygulamada olan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede LGBT'lerle ilgili düzenlemeler yer aldığı için tartışılıyor ve kamuoyunun tepkisini çekiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine AK Parti kurmayları uzun süredir sözleşmeden çekilme, çekincilerini gündeme getirme veya alternatier üzerinde çalışma yapıyordu. Çalışmalar sonunda sözleşmeden çekilme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çekilme kararını imzalayarak İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Ardından da eleştiriler göz önüne alınarak Ankara Sözleşmesi adı altında yeni bir sözleşme hazırlanması çalışmalarına başlandı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri'nde, gençlerle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı. Sorulardan biri de iptal edilen İstanbul sözleşmesi üzerineydi.

'DAHA ADİLİNİ DAHA GÜÇLÜSÜNÜ YAPARIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen, "Kararınızla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldık. Bu kararınız, öncelikle kadın hakları ve kadına şiddet konusunda sizin, kabinenizin, yani iktidarın düşüncelerinin değiştiğini mi gösteriyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İstanbul Sözleşmesi, uygulaması itibarıyla maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirdi. Şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor mu? Reddediyor, kabul etmiyor. Burada bizim üzerinde durmamız gereken, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. Bu zaten var. Öyle bir medeniyetin, öyle bir dinin mensubuyuz ki dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer, böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, güçlüsünü kalkarız, Ankara Sözleşmesi diye hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz."