Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durumun da masaya yatırıldığı belirtiliyor.