AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye'nin AB ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durumun da masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Örgütte şok etkisi oldu" dedi ve itiraf etti
Türkiye'nin kahraman komutanı: Osman Erbaş
Milli Savunma Bakanlığından ilk açıklama geldi
Türkiye, Pakistan ile füze üretmek istiyor
Tatvan'da şehit olan 11 askerin kimliği belli oldu
Bayraktar’a atılan 'iftira' davasında tazminat
Ukraynalılar silahlarımıza hayran kaldı