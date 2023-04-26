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Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki törene online katılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Akkuyu Nükleer Santral törenine Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacak, Mersin mitingi ileri bir tarihte yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

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