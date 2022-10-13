Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu dünyada farklı bir ses getirecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tabii bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştu. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Ve bu konularda Türkiye-Rusya iş birliği gerekirse bu tabi bunun Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki enerjinin dünyada çıkaracağı ses çok daha farklı olacaktır" diye konuştu.

Tahıl koridoruna da değinen Erdoğan "İstanbul Mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız" diye konuştu.

"Bizim özellikle üzerine durduğumuz konu bir taraftan da tahıl naklinde, İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız. Bunu az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içerisinde de olabilir"