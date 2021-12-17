AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan Afrikalı mevkidaşları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrikalı mevkidaşları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Afrikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Somali ve Nijerya Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile yaptı.

Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri devam edecek

Erdoğan ikili görüşmeleri kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti, Moritanya, Etiyopya, Ruanda ve Cibuti cumhurbaşkanları ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanını da ağırlayacak, konuklarıyla ayrı ayrı görüşecek.

Erdoğan daha sonra "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine de katılacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
AGİ 2022 ne kadar oldu?
Benzine zam geldi! Litre fiyatı 11 liraya dayandı
Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Kılıçdaroğlu: 4250 TL'yi yadırgamıyoruz.
Cinsel saldırı zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Asgari ücrette rakamlar belli oldu
Ali Kuşçu Uzay Evi