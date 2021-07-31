Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesine yapılacak yardımları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınların etkilediği Manavgat'ta incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, ahırlarıyla, yöresel mimariye uygun şekilde tamamlanacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Orman yangını]



🔹"Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir."

🔹"Yanan ve hasar gören evlere kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak" pic.twitter.com/G5u4tEvvfQ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 31, 2021

"ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 50 MİLYON TL GÖNDERİLDİ"

Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Afet bölgesi yerler]



🔹Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

🔹1 yıl içerisinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak. pic.twitter.com/8pffxIlsNG — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 31, 2021

"EVLERİN İNŞAATINA BİR AY İÇİNDE BAŞLANACAK"

Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan:



🔹Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.

🔹6 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Gereken çalışmalar yürütülecektir. pic.twitter.com/XeTDlGespp — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 31, 2021

"VERGİ VE SGK PRİMLERİ, KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENECEK"

Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.

İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Yanan bölgelerin imara açılması iddiaları]



🔹"Anayasamızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla da kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Yanan her yeri fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak görevimizdir." pic.twitter.com/EjCYSxj3Sb — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 31, 2021

"YANAN ALANLAR TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK"

Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır.

Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan :



"Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık." pic.twitter.com/CE4aSyR2ga — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 31, 2021

"FİLOMUZDAKİ ZAFİYETİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞTIK"

Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır.

Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum