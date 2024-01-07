Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB adayı ile birlikte 11'i büyükşehir ve 15'i il olmak üzere toplam 26 adayı resmen duyuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, değerli dava arkadaşlarım sizleri kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.

İsrail güçlerine karşı vatanlarını savunan tüm Filistinli yiğitlere selamlarımızı yolluyoruz. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi tüm ülkelerle birlikte zalimlerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız.

"Alnımızın aklığı

Zalime kabus olur

Mazlumun canı yansa

Ahı bize dokunur"

Biz mazlumlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Dün Bosna'da nasıl kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bugün de Suriye ile Irak ile Kudüs ile ne işiniz var diyenlere aldırmadan Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız. Yeni yıla Galata Köprüsü'nde Filistinli kardeşlerimize destek olan 250 bin kişiye canı gönülden tebrik ediyorum.

Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il adayımızı açıklamak üzere buradayız. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyoruz.

AK Parti ülkemizde istişare kültürünün en geniş uygulandığı partidir. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir. En hayırlısını istediğimizden, bu doğrultuda gayret gösterdiğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Artık 30 yılı bulan birikim ve donanıma sahibiz.

"Durmak yok, yola devam"

Biz milletimize rüştümüzü önce yerel seçimlerde ispat ettik, belediyecilikte destan yazdık. Gençler şu anda karşımda bir slogan var "Yeniden İstanbul yeniden AK Parti." Hazır mıyız? Kararlı mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam.

AK Parti'nin hizmet belediyeciliğinden uzak adeta işkence çeken bölgelerimize de bir çağrımız var. Gençler fazla zamanımız yok, 31 Mart'ta kadar durmak yok. Muhalefetin ideolojik dayatmalarına katlanmak zorunda kalan vatandaşlarımıza "Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin" diyoruz. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. Bahane değil, çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil, halkın hayatını kolaylaştıran belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.

15 Ocak'ta seçim beyannamesi açıklanacak

15 Ocak Pazartesi günü hem diğer adaylarımızı tanıtacağımız hem seçim beyannamemizi açıklayacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz.

"Zihinler bulandırılmaya çalışılıyor"

Türkiye şehirlerini 5 yıl boyunca yönetecek belediye başkanlarını belirlemek için seçime hazırlanırken, bazı senaryolar yeniden sürülmeye başladı. Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.

Oyunlarla ülkemizin medeniyet mirası ile milletimizin değerleri hedef alınıyor. Bu kişilerin ortak özelliği Elif'i görse mertek sanacak kadar cahiller. Nüfus cüzdanları var ama kendi milletine bir turist kadar yabancılar.

Bu amaçla sergilenen oyunlarla, milletimizin canından aziz bildiği mukaddes değerler hedef alınıyor.

Bugün de Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cahiller. Oysa biraz okusalar, biraz farklı mahallelere kulak verseler şunu çok rahat görecekler. Bu millet Allah Allah nidalarıyla cihanı titretmiş, hamuru Müslümanlıkla yoğrulmuş necip bir millettir. Bu millet İstiklal Marşı'nda dahi Kelime-i Tevhid'i ilmek ilmek işlemiştir.

Ayrıntılar geliyor.