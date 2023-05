Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'dan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Enkazları tamamen kaldırdık. Deprem bölgesinde 847 bin çadır ve 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Kalıcı konutların inşa sürecini de başlattık. Bizde laf yok bizde icraat var. Deprem bölgesinde 650 bin konut yapacağız. Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Kendi aralarındaki puan ve tercih sırasına göre ayrılan kontenjana yerleşecekler. Bay Bay Kemal ne diyor, helalden bahsediyor. Önce torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende vicdan yok mu? SSK genel müdürüyken hastanelerde ölenlerin rehin alınmasını neyle vereceksin. Geçelim vaktimizi almasın. ​"

"Evlatlarımızın geleceğini LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin"

"Evlatlarımızın geleceğini LGBT'cilere nasıl peşkeş çektiğinizi itiraf edin. Bu CHP, İYİ Parti, HDP ve diğerleri de ses çıkarmadığı için LGBT'cimi? AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT'ci sızabilir mi? Biraz delikanlı olmayı öğrenin be. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara bunu da öğretecek. Sandıkta öğretecek. Bunlara şunu söylemek lazım. Delikanlılık nasıl olur bilmiyorsanız Adana'ya gelin Adanalı kardeşlerim size göstersin. Her gün yeni bir rezilliğine şahit olduğumuz koalisyon masasının böyle bir derdinin olmadığını çok iyi biliyoruz. Oradakilerin her biri kendilerine biçilen rolü oynadığını görüyoruz. Ortalığı karıştırmada pek mahiyetliler. Başımıza 40 yıllık CHP'li kesildiler."

"Emeklileri, kadınları tehdit ediyorlar"

"Kamu görevlilerini tehdit ediyorlar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Emeklileri kadınları tehdit ediyorlar. Bunların zihniyeti millete parmak sallayan tek parti faşizmi zihniyetidir. Sizler Tayyip Erdoğan diyorsunuz ya, sizleri de tehdit eder. Eli boş tehdit edecek kişi arıyor. Birilerinin arkasına saklanarak milli irade düşmanıdır. Bunların milletin değerlerine tahammülü yok. Öyle kibirliler ki, göbeğini kaşıyan adam diyerek millete hakaret etmekten çekinmezler. 14 Mayıs'ta hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız? Seçim gününe kadar tereddütlü bir akrabanızı bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip 14 Mayıs'ı anlatacaksınız. Ben Adana'ya güveniyorum. 21 yılda her şeyi değiştirdik, bir tek muhalefet kaldı. Yalanla tehditle muhalefet yapılamayacağını bir türlü öğretemedik. 14 Mayıs'a doğru da azdılar. Fol yok yumurta yok. Kibri arşa değmiş durumda. Makam mevki dağıtıyorlar."

"Bunlar terörist"

"Bay Bay Kemal ne diyor? Selo'yu bırakacağız diyor. Benim Diyarbakır'da 41 kardeşimi şehit eden bu ahlaksızı nasıl bırakırsın sen ya? Burası hukuk devleti. İmralı’nın kapılarını kıracakmış. Bunlar terörist. Arada bir ağır hakaretlerle ayar vermeyi de ihmal etmiyorlar ama o kadar kusur kadı kızında da olur. Aslında bu kişinin de kurduğu masanın da durumu pek öyle gülünecek gibi değil."

"Kahveni yudumlayıp Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek onu izlemeye başladın, sen ne biçim insansın ya?"

"15 Temmuz'da beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Havalimanına girdiğim de milletim oradaydı. Bay Bay Kemal Belediye Başkanının evine gittin. Kahveyi yudumlamaya başladın. Baktın ki Erdoğan ve ailesi nasıl öldürülecek onu izlemeye başladın. Sen ne biçim insansın ya? Bir doğru konuş ya. Sen ne kadar yalan konuşursan Bay Bay Kemal, benim milletim de o kadar doğru konuşuyor. Bunlarda teröre mavi boncuk dağıtma var. Hiç merak etmeyin 14 Mayıs'ta hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak. Önce Bay Kemal'di, sonra Bay Bay Kemal oldu, seçimden sonrada Vah Vah Kemal olacak."

"Adana'ya 126 milyar TL kamu yatırımı yaptık"

"Adana'ya 126 milyar TL kamu yatırımı yaptık. 10 bin 691 adet derslik inşa ettik. 2. devlet üniversitesini kurduk. 6 bin 935 kişilik yüksek öğrenim yurt binası açtık. 33 bin seyircili stadyum yaptık."