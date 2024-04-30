Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "13. Çalışma Meclisi Yemeği"nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "13. Çalışma Meclisi Yemeği"nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.
Helal rızık peşinde koşan işçilere selamlarımı iletiyorum. Emek veren işçilerimize Allah razı olsun diyorum. Kavganın çatışmanın sembolü olarak görüldü 1 Mayıs. 2008 yılında 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ve 2009 yılında tatil ettik. 2010 yılında da Taksim'de kutlamaya izin verdik. Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim meydanının mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum."
Ayrıntılar geliyor...
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