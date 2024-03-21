Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Cumhuriyet meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kilis, senin her halin güzel. Kilis'in gönlümüzde müstesna yeri vardır. Kilis'in bizden beklentilerini biliyoruz. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacağız. Eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Emniyetten bilgiyi aldım. Şu anda meydanda 28 bin kişi var dediler. Allah nazardan saklasın."

ATILAN ADIMLARI TAKİP ETTİK

"Kilis'te 33 kardeşimiz depremlerde hayatını kaybetti. Enkazların altında kalarak vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 31 Mart'ta bir kez daha şehrimizi ziyaret ederek iftarımızı sizlerle açmış, çalışmaları görmüştük. O günden bu yana Kilis'in de aralarında olduğu deprem şehirlerimizi asla ihmal etmedik. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıydı. Atılan adımları, karşılaşılan sıkıntıları tek tek takip ettik."

BU AHLAKSIZLIKLARI UNUTTURMAYIZ

"Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye depremzedelerimize yapılan hakaretleri burada saymıyorum. Değil 1 sene, üzerinden on yıllar geçse de bu ahlaksızları unutmayız, unutturmayız. Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri. Depremle, kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Ne diyelim Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin."

BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ

"Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasıdır. Gayretlerimizi siz de görüyorsunuz. Ağır yıkıma yol açan depremin yaralarını hızla sarıyoruz. 76 binden fazla konut ve köy evini teslim ettik. Her ay 15 binden fazla konut ve köy evini teslim edeceğiz."

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