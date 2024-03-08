Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜGVA ailesi her alanda dal budak salıyor. Şimdi bu çelik iradeyi daha da yükseltme vaktidir. Her gün yeniden doğarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz.

Gençlerimizin hem manevi, hem ruhani gelişimine destek olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı beraberce ihya edeceğiz.

Gençlik gerçekten çok büyük bir lütuf. Kahvehaneleri kıraathanelere dönüştürerek, yurtlarımızı hem ilim hem irfan hem hikmet yuvası haline getirerek, spordan resme, iman varsa imkanda vardır anlayışıyla zorlukları birer birer aşarak mücadeleyi her alanda ve konuda sürdürmeliyiz.

Diploma zarftır elbette kıymetlidir. Ama asıl olan mazruftur. Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da tahkim etmenizi istiyorum. Hayatını sadece evi ve yurdu arasında geçiren, akranlarıyla fikri müzakere yapabilecek beceriye sahip olamayan, ahlaki açıdan da şahsiyetini icra etmeyi dert etmeyen olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, arkadaş çevresinde hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıp hükmündedir.

Halbuki biz gençlerimizin her birinin gözünde, yüreğinde özellikle o saklı cevherin ateşini görüyoruz. Damarlarında gezen o enerjiyi hissediyoruz. Yeter ki siz çabanızla, gayretinizle bu potansiyeli harekete geçirme iradesini ortaya koyun.

Bir ülkenin bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidi kesen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Biz siyasi hayatımızın her safhasında gençlerimize güvendik, inandık, onlarla birlikte yol yürüdük.

Şimdi tek hedefimiz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Böylece gençlerimize çok daha büyük vizyonları hayata geçirebilecekleri büyük güçlü, müreffeh bir ülke emanet edeceğiz.