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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cuımhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum."

"Miting alanımız büyümüş, genişlemiş. Yeni meydanımız şehrimize çok yakışmış."

"Zonguldak ile aramızdaki sevda büyümüş, siz bize böyle sahip çıktığınız sürece kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz."

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