Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen saldırı nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Türkiye tüm terör örgütüyle mücadelesini sürdürecektir. Yaralılarımızdan da bir tanesinin de hakka yürümüş olmasından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum."

"EN SARSICI FELAKETLERDEN BİRİSİ"

"11 ilimizde meydana gelen deprem insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Depremde yıkılan binaların yüzde 90'ının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin boyutlarını artırmıştır.

Hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde hep yaşatacağız. Şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 bin insanımız başta olmak üzere depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"DAYANIŞMAMIZI GÜÇLENDİRDİĞİMİZ BİR TARİH"

"Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe kat etmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. 6 Şubat'ı depremdeki kayıpları yad etme dışında, milli dayanışmamızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız.

Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadını ile genci ve yaşlısıyla, sivili ve kamu görevlisiyle, 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum."

KURTARDIĞIMIZ HER CAN UMUDUMUZU TAZELEDİ

"Deprem bölgesinde 160 bin personelle tüm işlerin devam etmesini sağladık. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. 215 bin konteynerle depremzede vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik.

Türk Havayollarımızın öncülüğünde 712 bin kargo seferi ile 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. 120 bin öğrencinin bölgeye gidiş dönüşünü sağladık. 712 bin kargo seferiyle 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık."

YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

"İnşası biten ilk konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçen günlerde Hatay ve Gaziantep'te yaptık. Bugün de Kahramanmaraş'ta 9289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz.

Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız. Yarın Şanlıurfa'da perşembe günü Adıyaman'da inşası biten konutları vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini teslim etmektir. Ardından bu sayısı süratle 390 bine tamamlayacağız. Kimseye mahcup olmadan bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz."

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