Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Seçimleri demokrasimize yakışır bir şölenle tamamladık. Yüzde 86 katılım ile gerçekleşen seçim demokrasi şöleniydi. Türk milletine yakışır şekilde gerçekleşmiş oldu. Milletimin teveccühü ile beş san daha görev üstlenmiş bulunuyorum . İlk yurt dışı ziyaretimizi Kıbrıs'a yapmak suretiyle geleneğimizi uyguluyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğim geleneğimizi sürdürüyoruz. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında törenimize eşlik edenlere teşekkür ediyorum.

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