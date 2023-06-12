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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Seçimleri demokrasimize yakışır bir şölenle tamamladık. Yüzde 86 katılım ile gerçekleşen seçim demokrasi şöleniydi. Türk milletine yakışır şekilde gerçekleşmiş oldu. Milletimin teveccühü ile beş san daha görev üstlenmiş bulunuyorum . İlk yurt dışı ziyaretimizi Kıbrıs'a yapmak suretiyle geleneğimizi uyguluyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğim geleneğimizi sürdürüyoruz. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında törenimize eşlik edenlere teşekkür ediyorum.

 

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