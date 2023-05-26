Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Şu anda alanda resmi rakam 90 bin. Yollarda 50 bin. 140 bin. Maşallah bu ne demektir? Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak. Ben size inanıyorum.

Vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Siz bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Bugün bu meydan da muhabbet var. Bugün bu meydanda birbirini Allah için sevenler var.

Kardeşlerim 7 Mayıs'ta tarihe geçen bir miting gerçekleştirmiştik, 1 milyon 700 bin kardeşim toplanmıştı. Bu birilerine korku verdi bize sevda verdi.

Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla seçimde demokrasi dersi verdik. Böyle bir seçim, tarihimizin en yüksek katılımlarından bir seçimi gerçekleştirdik. Sandığa giden her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum.

"İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor"

Yüzde 62'yi aşan oy oranıyla şahsıma teveccüh gösteren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır fark ettik. Sonuçların açıklamasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri kapandı. Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Millet İttifakı ne yapıyor? Ne yapacaksınız, siz parlamentonun dışında kaldınız. Parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey yok. Sen nasıl kanun çıkaracaksın? Esenler sana yol vermedi Bay Bay Kemal. İnsanımız istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor.

Önümüzde 2. tur var. Sandıklara giderek yarım kalan işimizi çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin daha iyi iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Bu acıları artık çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Ecevit'in önüne Anayasa kitapçığını fırlatanların nobran tavrı milletimizin milyarlarcasına mal oldu. Şimdi Bay Bay Kemal o kitapçığı fırlatanlarla yürüyor.

"Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti"

Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Ne zaman Yasama, Yürütme ve Yargı uyum içerisinde çalıştı ülkemiz de o zaman güç kazandı. Batı bunu hazmedemedi. Hazmedemeyince bütün dergilerinde Erdoğan'ı yıkmalıyız dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Dersi en güzel şekilde bunlara vereceğinizi inanıyorum. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terörle mücadele en güçlü mücadele bu dönemde verildi. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları bu dönemde giderildi.

Bizden önce yapılamamasının sebebi güçlü yönetimin olmayışıdır. Bu iklimin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Bunun için pazara kadar kapı kapı dolaşacağız. İstanbul demek Türkiye demektir. Burada ülkemizin tüm illerinden insanlar bulunuyor. Esenler de en kozmopolit ilçelerimizden. Burada Alevi’siyle Sunisiyle Türküyle Kürdüyle bir arada yaşıyor. Esenler'de ayrılık gayrılık yok. Burada huzur var, hizmet var, kardeşlik ve birlik var. Kentsel dönüşümde önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Hizmet Bahçesi hizmete girdi. Türkiye'nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor.

"Kılıçdaroğlu'na hesap soracaklar"

Deprem bölgesinde de Esenler'in önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Birileri istediği sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz. 175 bin deprem konutunun inşa sürecini başlattık. Ekim-Kasım'dan itibaren konutlarımızın teslimatına başlıyoruz. CHP zihniyetini insafına bu kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz. İktidara gelmek için her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantısından tutun da FETÖ'cülere kadar kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1'i zor bulan 3-4 tane partiye 40 vekillik verdiler. Pazartesi günü ortalık savaş alanına dönecek. Niye? Senin bu kadar vekilin varken nasıl oldu da partilere verdin. Bunun hesabını soracaklar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunlar hapisteki canileri salmaktan FETÖ'cüleri kamuya doldurmaya kadar her türlü sözü verdiler. Selo'yu bırakmak istiyorsan oyu bana vereceksin diyor. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bir terörist. Ben Kürt kardeşlerim pazar günü gereken dersi verecek. Her şeyi yaptılar ama bir kez olsun yerli ve milli tavır takınmadılar.

Ayrıntılar geliyor...