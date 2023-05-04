Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valiliği yanında düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Giresun, şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun bugün de emparyalistlerin heveslerini kursağında bırakacak."

"Sadece sizin oy vermeniz yeterli değil, bununla beraber komşunuzu da sandığa götürmeniz gerekiyor. Yoksa bizim mücadele ettiğimiz teröristler var ya onlar yeniden bu ülkeye musallat olur."

"Kürt kardeşlerimi çok aldattılar, hala da aldatıyorlar. İstanbul'daki, Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdi de aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. O şirketle ben 15 sene önce görüştüm. Yatırım yapacağız, dediler. Ne istiyorsanız verelim, dedim. Gelmediler. Bunlar vatansever değil, gelip de bu yatırımları yapmazlar."

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