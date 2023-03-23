Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız. Masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin.

14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden felaket karşısında nerede yaşarsak yaşayalım, hiçbirimizin kayıtsız kalma lüksü yoktur. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Bizler de sık sık bölgeyi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri takip ediyor, inşa ve ihya ile ilgili gereken adımları atıyoruz.

Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu Ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz.

Kardeş belediyelerimiz vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere 56 ak belediyemizi kardeş ilan ettik. Maraş'ta yaşayan her bir vatandaşımız devletimizin kurumlarıyla birlikte 56 belediyemize emanettir.