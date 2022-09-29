Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye esnaf ve sanatkarlarıyla birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Esnaf ahidir, kardeştir, mertliğin, yiğitliğin sembolüdür. Hanesine helal rızık götüren gönül insanıdır. Her sabah besmele ile dükkanını açıp elhamdülillah diyerek kapatan kanaat erleridir. Millet varlığımızın teminatı oldular. Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir kardeştir

15 Temmuz gecesi darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı millet varlığımızın temanı olarak görüyoruz. FETÖ'cü alçakların şehit ettiği insanlarımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınarımızın, askerlerimizin yanı sıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyordu.

Birileri ATM'lere akın ederken, birileriyle darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken benim su tesisatçısı, kunduracı, mobilyacı kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara meydan okudu. Canlarını hiçe sayan tüm esnaflarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onca saldırıya ve kalleşliğe rağmen halen başımız dik yaşıyorsak, sebebi milletimizin değerlerine salip çıkmasıdır.

Milletimize bedel ödetecek kararlar almadık

Yaptığımız düzenlemeyle esnaf ve sanatkarların üzerindeki gelir vergisi yükünü tamamıyla kaldırdık. Devletimiz de esnafının hep yanında oldu. Muhalefetin akla mantığa sığmayacak çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. "Nerede bu devlet?" dedirtecek hiçbir yola tevessül etmedik. Gelir kaybı ve kira desteğinin yanı sıra 3 ve 5 bin TL hibe desteklerimiz nakit akışının korunmasında pay sahibi oldu. Piyasaya bu süreçte 4.6 milyar TL aktardık.

Ben enflasyonun düşük faizle ineceğini savunuyorum

Benim en büyük düşmanım faizdir. Faizleri yüzde 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Halkbank Genel Müdürümüz karşımda duruyor. Merkez Bankası ile de bunu da konuştuk. Faizlerin daha da fazla inmesini telkin ediyorum. Aramızda yüksek faizin savunanlar yok mu? Tabiki var. Muhalefet de bunu savunuyor. Ama Cumhurbaşkanınız düşük faizi savunuyor. Ben enflasyonun düşük faizle ineceğini savunuyorum.

Yatırım kredilerinde siz kamu bankalarının kapılarını aşındırın. Kamu bankalarına talimatım var. Yatırımcılara gerekli desteği vereceksiniz. Siz kolaylaştırıcı olacaksınız. Size kredi için başvuran esnaf ve sanatkarımıza gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Yatırım kredilerinde de esnaf ve sanatkarlarımızın işyeri ve taşıt kredi limitini 1 milyona çıkarmıştık.

Ayrıntılar geliyor.