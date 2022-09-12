Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Artık ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütleri tarafından bizden koparılan öğretmenlerimizi anıyoruz.

Yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak

Hiç şüphesiz ki eğitime en büyük desteği biz verdik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayıp kalabalık sınıf sorunu da çözdük. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak, velilerimizi kırtasiye gezmekten kurtardık. Bugün öğrenciler hem ders hem de yardımcı kitaplarına ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor.

Kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. Yüzde 30 olan okullaşma oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda.

Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Güzel ülkemizin umudu ve yarını sizlersiniz. Güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi tanımanız gerekiyor.

Buradan gençlere tavsiye vermek istiyorum. Kendimin uyguladığı ve evde torunlarımı da söylediğim şeyi bir kez daha hatırlatmak istiyorum; Oku, düşün, uygula ve neticelendir.