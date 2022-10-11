Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırlar şöyle:

-Açtığımız tüneller sayesinde Kaz dağlarının o muhteşem tabiatını en küçük bir zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2 buçuk kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.

-Tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu.

-Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Tarihimizin şanlı şehri, iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

-Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale de tarihle bezelidir. Gazi Mustafa Kemal'in ve tüm kahramanlarımızın hatıraları bu şehirde buram buram kokmaktadır. Şehitliklerimizi abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz.

-Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir’e ulaşımı sağlayan Kuzey-Güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz Mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgedeki hızlanan trafiğe cevap verecek yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz.

-Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, ''Türkiye Yüzyılı'' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz.

-2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırlıyoruz.

-Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber, kararlığımız daha büyüktür.

-Gençlerimizin Türkiye 100 yılı konusundaki, heyecanını söylemek bile istemiyorum. Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir.