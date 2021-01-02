AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı tutuklandı
Konuşursa Yazıcıoğlu suikastı aydınlanacak
Aylin Sözer vahşetinde yeni detaylar
CHP'li İBB, yeni yılı “Noel Bayramı” ilan etti
ABD ile ortak çalışma grubu kuruldu
Hava Kuvvetleri Komutanı bizzat katıldı
Hizmete girdiğinde dünyada bir ilk olacak!