Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''45 bin 607 konutun inşasına başlıyoruz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'dan sonra geldikleri Kahramanmaraş'ta halka seslendi. Bahçeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız''



Çok sayıda vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Çok sayıda vatandaşımız yaralıdır tedavi görmektedir. Rahmete kavuşan vatandaşlarımızdan Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Cenab-ı Allah'ın büyük lütfuyla hepimiz bugünleri aşacağız, hepimiz normal hayatimiza döneceğiz, bütün ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda MHP olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum. Allah'a emanet olun efendim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yıkıntıların altındaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazların kaldırıldığı bir dönemde yine Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş hala yaralarını sarmaya devam ediyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 41 binden fazla görevli ekibimiz yer aldı.

Kahramanmaraş'ın yaklaşık 3'te biri oturulamaz hale gelmiştir. Tüm bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle yeniden inşa edeceğiz. Kahramanmaraş tüm mağdur kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şuan elektrik, doğalgaz ve su verilmeye başlandı.

Konteyner kurulacak alanlarda çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Mart ayı içerisinde 45 bin 607 konutun temelini atarak inşasına başlıyoruz. Takip eden aylarda bu rakamı deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye çıkaracağız. Yeni konutlarımız zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek.

Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir. Gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek bu şehre sahip çıkalım.

Geçici barınma için nereye giderse gitsin her bir Maraşlı kardeşim, önümüzdeki yılın baharında yeni hayatına başlamış olsun. Depremin canımızı yaktığı doğrudur ama bu afet birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi asla parçalayamaz.