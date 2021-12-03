Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Bugün 750 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87'ye ulaşmış bulunuyor. 2002'de bu sayı 5 bin 777'ydi. Nereden nereye?

''ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'' AÇIKLAMASI

Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanuna kavuşturacağız. Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdık. Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı.

''2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ''NİN AYRINTILARI

Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. 3 ayrı eylem planı ile uygulamaya geçireceğiz. Kapsamlı detaylı bir yol haritası çıktı. Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen 8 amaç 31 hedef ve 107 eylemden oluşmaktadır. Siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engeller kalkıyor. Kendilerine vergi düzenlemeleri gibi ekonomik kolaylıklar sunmayı ihmal etmiyoruz. Onları ekonomik güvence altına alıyoruz. Afet durumlarına ilişkin risk azaltma çalışmalarını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.''