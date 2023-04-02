Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 mayıs dönüm noktasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Bir kardeşlik sofrası olan iftar sofrasında sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Bağcılar Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerle ramazan sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Devletimiz ve belediyemiz gerçekten cansiparene çalışmayla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın elini tutuyor. 85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Kalıcı konutların inşaatlarına başlanmasıyla beraber deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandıklarını görüyoruz. İnşallah hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Milletimizin bizden neler beklediğini çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha fazla proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız.

"Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz"

Aziz milletimizin desteği, depremzedelerimizin duasıyla inşallah bu zor günleri atlatacağız, Türkiye'yi mutlaka felaha kavuşturacağız. Biz şu muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz. 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Bugün tam 97 kalem eseri Bağcılar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Allah ömür milletimiz de yetki verdikçe Bağcılar ve aziz İstanbul'u eserlerle süslemeye devam edeceğiz.

"Kavgasız cumhurbaşkanı adayını belirleyemediler"

14 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Bölücü örgütünün parlamentodaki uzantasıyla beraber 7'li koalisyon. Buna ad olarak ne koyarsanız koyun, hepsi de yakışır. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar. Ama kavgasız, gürültüsüz Cumhurbaşkanı adayını dahi belirleyemediler. Güneş Motel utancı dahil artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirmiş parlamenter sistem dediler döndüler dolaştılar, Cumhurbaşkanı yardımcıların sayısı bu gidişle 50'yi bulacak.

"Biz ise asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz"

İstanbul'a hizmet varken turist Ömer misali sağda-solda dolaşıyorlar. Ağızlarını her açtıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkemizin stratejik projelerine dokunmaktan bahsediyorlar. Biz ise Cumhur İttifakı olarak eserlerimizden konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak tüm emeklilerimize müjde verdik. Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz TOGG'u yollarda göreceksiniz.

"85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız"

Türkiye Yüzyılı dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerin eklenmesi için unutmayın 14 Mayıs bir dönem noktasıdır. Türkiye'nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla, birbirine sürekli pusu kuran muhterislerle kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. 14 Mayıs'ta sadece adaylar, ittifaklar arasında değil; iki farklı Türkiye tasavvuru, iki farklı siyaset arasında bir tercihte bulunacaksınız.

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