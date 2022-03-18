Cumhurbaşkanı Erdoğan: 107 sene önce tarihin akışı değişmiştir

Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum. Ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında, durabilecek hiçbir kuvvetin hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir.

Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır."