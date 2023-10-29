Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100’üncü yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan şunları kaydetti: "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum."