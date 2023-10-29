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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100’üncü yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum" paylaşımında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan şunları kaydetti: "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum."

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