Cumhurbaşkanı: Ekonomik tetikçilerin önünü kestik

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu ne muhteşem bir katılım, Balıkesir bugün bir başka gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Sandıklardan inşallah Cumhur İttifakı ile yürümeye var mıyız? Bugün önce toplu açılış törenimizi gerçekleştirecek ve ardından da partimizin genişletilmiş il toplantısına katılacağız. Bugün yatırım bedeli 37 milyar lirayı geçen projelerin açılışını yapıyoruz. Biz yola çıkarken ne dedik 4 ara başlık, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Bunlardan sonra ulaşım, tarım, dış politika ile güçlendirdik.

"Burası kasaba devleti değil, Türkiye"

Durmak yok yola devam, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve ihracatımızı patlatacağız. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken artık 250 milyar dolara çıktı. Burası kasaba devleti değil, Türkiye. 6'lı masa bundan anlamaz, onlar daha adaylarını bulamadılar.

Kardeşlerim Balıkesir'imiz nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için şehrimize kazandırdığımız eserleri de hatırlatmak istiyorum. 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 448 adet yeni derslik kazandırdık, 2. devlet üniversitesini kurduk. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 234 yataklı 32 hastane ile birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık, her zaman yanlarında olduk. TOKİ kanalıyla 11 bin 814 konut projesini tarihe geçirdik. Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz, projemize şu ana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından 242 bin başvuru yapıldı.

Balıkesirli çiftçilerimize 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi. Ben rakam veriyorum.

Enerjide ne yaptık? 244 bin doğalgaz abonesi bulunan Balıkesir'e doğal gaz arzı sağladık. Kale içerden fethedilir.

"Bizim sıkıntımız yok"

Türkiye 100 yılına giden yolu da inşa edeceğiz. Sizler Türkiye'yi eski yoklukların dönemine çevirmek isteyenleri biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun, başımızın üzerinedir. Biz tüm insanlarımızı Allah için seviyoruz. Dünya en zorlu dönemini yaşıyor, güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın etkilediği ekonomik sıkıntılar daha köklü sorunlar oluşturmaya başladı. Bu durumlar ülkemizi de etkiliyor. Bu süreci çok önceden gördük ve aldığımız tedbirler sayesinde küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt seviyede tutuyoruz. Sağlık sistemimizin gücü sayesinde salgın döneminde böyle bir misyon üstlendik. 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek.

Bizim ekonomide uygulamalarımızı birileri yerden yere vuruyordu sonra küresel ekonominin tüm önemli kurumları bizi teyit eder açıklamalar yapmaya başladı. Biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk. Gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor, bizim böyle bir sıkıntımız yok. Gelişmiş ülkelerin güvenliklerini tehdit eden birçok sorun pusuda bekliyor. Biz ise yatırım, istihdam ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme programımızı uyguluyoruz. İstihdamda 31 milyona dayandık.

Enflasyon açıklaması: Kayıplar telafi edilecek

Karadeniz'de artık sondaj gemilerimiz var mı? Eskiden nereden böyle sondaj geminiz olacak. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Doğal gazımızı çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın. Ülkemizi güçlendirecek ne varsa hepsini azimle yürütüyoruz. En büyük sorunumuz, enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında açtığı sıkıntılardır. Esasen enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Hayat pahalılığı konusunda gözümüzü kapatmadık, yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyduk. İnsanlarımızın kayıplarını telafi edecek tedbirleri alıyoruz. Bu erdemden yoksun belli kesimler ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. Birileri de devleti ve milleti soymaya kalkışıyor. Hükümete geldiğimizden beri vesayet güçleriyle mücadele ettik.

"Teröristlerin sesleri kesildi"

Gabar'da Cudi'de Tendürek'te artık inler tamamen boşaltıldı. Bunların seslerini duyuyor musunuz? Çünkü askerimiz, polisimiz hep birlikte verdikleri mücadele ile terör örgütlerini çökertti. Artık yaylalarda benim vatandaşımız istediğini yapabiliyor. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik.

Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülke ve milletin hukukunu savunduk.

Sadece bununla kalmıyor Türkiye Yüzyılı gibi yeni vizyonlarla gençlere bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz. Üniversitesi olmayan ilimiz var mı? Yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp İstanbul'a gitmesin. Profesörlerimiz doçentlerimiz Iğdır'a Ağrı'ya Muş'a gitsin, yavrularımızı oralarda yetiştirsinler. Oralarda birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Bunların önünü hazırladık. 76 üniversiteden 208 üniversiteye.

"Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmet..."

Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu ve doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur.

Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var. Hani diyorlardı ya 1 yılda yaparız, Bay Kemal hiçbir şey yapamazsın. Sen SSK'yı duman ettin, mahvettin. Savaş Ay'ın programında hastanelerde rehine alınan hastalarımız vardı. Kimdi SSK'nın başında, Bay Kemal. Bundan bir şey olmaz. Biz bu ülkeyi 15 seçimdir seçim kazanamayan Bay Kemal'e inanmadığı için yol açmıyor.

Bu adımları atarken bir şeyi görüyoruz. Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. Onlar bunlar. Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz, buna var mıyız?