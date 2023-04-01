Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu!
Seçim takviminde sıra, 4 cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerlerini belirlemeye geldi. Bunun için YSK'da kuralar çekildi.
14 Mayıs seçimleri için takvim işliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak 4 ismin yer aldığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Şimdi gözler, adayların pusuladaki yerlerinin ne olacağına çevrildi.
Kura YSK'da çekildi
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu tarafından kuralar çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci sırada olduğu oy pusulasında ikinci sırada Muharrem İnce bulunuyor.
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ardından üçüncü sırada bulunan isim Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sonra sırada ise Sinan Oğan yer alıyor.
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