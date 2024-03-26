Çorum Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine destek!

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağlıyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek karttan faydalanan 5 bin 321 kişiye, her bireye 800 TL olmak üzere toplam 4.256.800 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Hem ihtiyaç sahipleri hem yerel esnaf faydalanacak

Gıda Bankası yerine Sosyal Destek Kart uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, ihtiyaç sahibi vatandaşların istediği yerden alışveriş yapabilme imkânı sunduklarını dile getirdi.

Sosyal Destek Kart uygulamasıyla hem ihtiyaç sahiplerine hem de yerel esnafa önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, kartı kullanan ihtiyaç sahiplerinin şehrimizdeki 86 yerel marketten alışveriş yapabildiklerini hatırlatarak, bayram öncesi yapılan bu ödemenin yerel esnafa da önemli bir katkı sunmuş olacağını ifade etti.