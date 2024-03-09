Çorum Belediyesi, vatandaşları da davulcuları da mağdur etmedi

Çorum Belediyesi Mehteran takımı amiri Salih Candan, Ramazan davulculuğunun yüz yıllardır süre gelen bir gelenek olduğunu belirterek, Çorum’da en güzel günlerde de, en kutsal günlerde de davulcuların sokakta olduğu açıkladı.

Başkan Aşgın’ın da bu geleneğin yaşatılmasını istediğini söyleyen Candan, “Ramazan davulcuları belediye başkanımızdan ne talep ettiyse maddi ve manevi her türlü desteği sağladı. Biz bu geleneğin yaşatılmasından ve kaybolmamasından yanayız. Babadan oğula, oğuldan toruna devam etmesini arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZ DAVULCULARA 1 TL DAHİ ÖDEMEYECEK”

Candan, “Vatandaşlarımız ramazan davulcularına 1 TL dahi ödemeyecek. Davulcu kardeşlerimizin bütün masraflarını, bahşişlerini ve maddi giderlerini Çorum Belediyesi karşılayacak.

Burada belirlediğimiz 46 davulcumuz var. Bu 46 kardeşimizin dışında sokaklarda kimse olmayacak. Hiçbir kapıdan para toplanılmayacak. Eğer birisi davulcu bahşişi diye kapılarına gelirse para vermesinler ve 153 zabıta hattını arayarak bizi bilgilendirsinler. Bunu takip edeceğiz. Hiçbir davulcu para talep edemeyecek.” diye konuştu.