Çöpe atılan SD karttan FETÖ çıktı

FETÖ'nün Jandarma Marmara Bölge Müdürü Nihat Keskin'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartı MİT tam 4 yılda çözdü.

Bu bellek ve kartta şifre üzerine şifre konulduğu ve her denemede dosyalardan bazılarının otomatik olarak silindiği ifade edildi.

MİT 4 YILDA ÇÖZDÜ

MİT'in bu olayı tam 4 yılda çözebildiğini söyleyen Karaman, 50 GB'lık diskte 4000 FETÖ mensubu Jandarma personelinin bilgilerinin çıktığını da belirtti.

"KUTSAL HOCA PAYI"

Bu bellekte bulunan isimlerden çok sayıda itirafçının çıktığını söyleyen Karaman, FETÖ'nün topladığı himmetlerden "Kutsal Hoca payı" ayrıldığını söyledi.

MİT TIRLARINI DURDURAN FETÖ'CÜLERİ MAAŞA BAĞLADILAR

Karaman MİT tırlarını durduran Jandarma personellerinin kesilen maaşlarının örgüt tarafından bağlanan maaşla telafi edilmeye çalışıldığı saptandığını da belirtti.

KANAAT NOTU VERİLMİŞ

Bellekte Jandarma'daki örgüt üyelerinin fotoğraf, aile ve soy, göre safahat, iletişim, adli kayıt, eğitim ve kurs bilgilerine de rastlandığını söyleyen Karaman, personeller hakkında yazılan kanaat notlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.