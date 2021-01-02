Çöp dökerken canından oldu
Ankara Sincan’da iki aracın çarpıştığı kaza sırasında sokakta çöp döken bir kişi, araçtan savrulan parçanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Erdoğan A. idaresindeki aracı ile Kızılırmak Caddesi kavşağına geldiğinde sol tarafında karşı istikamete devam etmek isteyen Hacı Ali Ö. yönetimindeki otomobilin sağ arka kısmına çarpması sonucu savruldu.
Çarpışma sonucu araçtan kopan parça, evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan’ı yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücü Hacı Ali Ö. ve Sebahaddin Doğan’a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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