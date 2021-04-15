Çocuklarının ardından Adem Metan da koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde çocuklarının koronavirüse yakalandığını duyuran ve dua isteyen ünlü radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan koronavirüse yakalandı. Durumunun ilk gün ağır olduğu öğrenilen Adem Metan, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Virüsün akciğerlerine inmesinden dolayı sağlık durumunun ilk gün ciddi olduğu öğrenilen Adem Metan, “Büyük oğlum Ömer’in ardından henüz 6 aylık olan küçük oğlum S.Hamza’nın da yüksek ateş, şiddetli öksürük sonrası testi pozitif çıktı. Abisine göre biraz ağır geçiriyor. Hastaneye yatırdık. Önce Rabbime sonra dualarınıza sığındık” demişti.

Tedavi altına alınan Metan'ın durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği öğrenildi.

Adem Metan kimdir?

3 Mayıs 1987 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. 2007'den beri radyo programcılığı yapmaktadır. Sosyal medya faaliyet gösteren Biz10 TV'nin kurucusudur.

Adem Metan, çocukluk hayali olan radyoculuğa adım attığında ilk ve en ciddi eleştirisini babası ile annesinden aldı. Babasına göre "Yaptığı iş mi?", Annesine göre ise "Çok gülene kız vermezler" idi.

Tüm bunlara rağmen karlı bir havada 2007'nin Mart ayında yola çıkarak kendi yolunu çizdi. Star FM, Meltem Radyo, Radyo 24 ve Medya FM, Karadeniz FM, Alem FM, Best FM, Radyo D'de dinleyenleriyle buluştu.

2011'de 'Hayata Dair Özlü Sözler', 2013'te 'Senden Bir Parça', 2014'te 'Yalnızlığın Sen Tonu' ve 2015'te 'Kompo Komik' isimli dört kitap yazdı.