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Çocuklarını darbeden anne tutuklandı

Kocaeli'nde çocuklarını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan N.S'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Geçen yıl yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından N.S'nin geçen yıl 4 Nisan’da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı açıklandı.

Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Somut olayda elde edilen görüntüler ihbar niteliğinde kabul edilerek, şüpheli N.S. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldı. 

Bunun üzerine anne N.S. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı H.B, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Fotoğraf: İHA

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.S. "kasten öldürmeye teşebbüs", H.B. de "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla Körfez Adliyesine sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Güvenlik gerekçesiyle binanın arka girişinden adliyeye alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çocuklar devlet korumasına alındı

Olay tarihinde H.B. ile yaşayan N.S’nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu, çocukların devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.

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